FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der unerwartet hohe Nachsteuergewinn 2025 dürfte vor allem auf einen höheren Buchwert aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts zurückzuführen sein, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das starke operative Geschäft habe sich ebenfalls unterstützend ausgewirkt./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.