Dürr Aktie
|23,95EUR
|0,90EUR
|3,90%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der unerwartet hohe Nachsteuergewinn 2025 dürfte vor allem auf einen höheren Buchwert aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts zurückzuführen sein, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das starke operative Geschäft habe sich ebenfalls unterstützend ausgewirkt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23,85 €
|
Abst. Kursziel*:
4,82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,38%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
09:56
|ROUNDUP: Dürr verdient mehr als anvisiert - Aktie legt deutlich zu (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Dürr nach Eckzahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
17.02.26
|EQS-Adhoc: Dürr AG exceeds forecast for earnings after tax in fiscal 2025 (EQS Group)
|
17.02.26
|EQS-Adhoc: Dürr AG übertrifft Prognose für Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
21.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Dürr AG
|09:25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Dürr Buy
|Warburg Research
|07:17
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|09:25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Dürr Buy
|Warburg Research
|07:17
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|08:37
|Dürr Buy
|Warburg Research
|07:17
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|23,95
|3,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:42
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:32
|Unilever Sell
|UBS AG
|09:27
|Befesa Buy
|UBS AG
|09:26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09:25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:22
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:07
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:39
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Dürr Buy
|Warburg Research
|08:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07:17
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:09
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:04
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|06:48
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG