EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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24.06.2026 06:35:02

EssilorLuxottica Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 300 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois schaute in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick nach einer Roadshow bereits auf den Halbjahresbericht des Optikkonzerns Ende Juli. Mit seiner organischen Wachstumsprognose von etwa 10 Prozent sieht er sich etwas unter dem Konsens und erwartet eine kleine Abschwächung im schwierigen Umfeld. Er kappte entsprechend seine Wachstumsprognosen bis 2028, ließ die Ergebnisschätzungen aber nahezu unangetastet./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
169,35 € 		Abst. Kursziel*:
47,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
168,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,19%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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