EssilorLuxottica Aktie

163,85EUR -4,30EUR -2,56%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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24.06.2026 08:37:29

EssilorLuxottica Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 183 auf 181 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen dürfte bei 9,5 Prozent liegen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sollte weitgehend unverändert geblieben sein, was einer Marge von 16,9 Prozent entspräche./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
181,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
165,10 € 		Abst. Kursziel*:
9,63%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
163,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:37 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
06:35 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
10.06.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.05.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 163,85 -2,56% EssilorLuxottica

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08:53 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
08:52 Diageo Buy Deutsche Bank AG
08:38 PUMA Hold Deutsche Bank AG
08:37 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
08:22 Basler Hold Warburg Research
08:17 1&1 Overweight Barclays Capital
08:16 United Internet Overweight Barclays Capital
08:13 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:37 Unilever Outperform Bernstein Research
07:37 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
07:29 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07:29 Danone Outperform Bernstein Research
07:28 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07:28 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07:23 Delivery Hero Buy UBS AG
06:48 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
06:46 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
06:46 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:35 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:33 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
23.06.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 RWE Kaufen DZ BANK
23.06.26 Siltronic Halten DZ BANK
23.06.26 Merck Kaufen DZ BANK
23.06.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
23.06.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
23.06.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 Brenntag Hold Warburg Research
23.06.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
23.06.26 AIXTRON Hold Warburg Research
23.06.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
23.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
23.06.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
23.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
23.06.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
23.06.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
23.06.26 Pfizer Neutral UBS AG
23.06.26 BMW Outperform Bernstein Research
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