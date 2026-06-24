EssilorLuxottica Aktie
|163,85EUR
|-4,30EUR
|-2,56%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 183 auf 181 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen dürfte bei 9,5 Prozent liegen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sollte weitgehend unverändert geblieben sein, was einer Marge von 16,9 Prozent entspräche./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
181,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
165,10 €
|
Abst. Kursziel*:
9,63%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
163,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|163,85
|-2,56%
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|07:23
|Delivery Hero Buy
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|06:48
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|Jefferies & Company Inc.
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|L'Oréal Underperform
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|06:35
|EssilorLuxottica Buy
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|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
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|DZ BANK
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|23.06.26
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