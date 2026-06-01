Evonik Aktie
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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Bei einer Reihe von Investorenveranstaltungen mit Lauren Kjeldsen im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference" habe die Verantwortliche des Chemiekonzerns für das Tagesgeschäft (COO) einen insgesamt positiven Ton angeschlagen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Montag vorliegenden Rückblick. Die gute Dynamik im Bereich Advamced Technologies berge laut Kjeldsen ein gewisses Aufwärtspotenzial für die Jahresziele. Die Konsensschätzung liege bereits über der Zielspanne, betonte Boucher-Ferte. Sie erwartet zudem eine baldige Ankündigung zur Trennung vom Bereich C4-Chemikalien./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
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Unternehmen:
Evonik AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
16,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
16,94 €
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Abst. Kursziel*:
-5,55%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
17,01 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-5,94%
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Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
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KGV*:
-
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