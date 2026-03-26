Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen eines US-Klebstoffkonkurrenten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Guillaume Delmas schrieb in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar, dass der Umsatz von HB Fuller aus eigener Kraft im ersten Quartal geschrumpft sei. Er rechnet deshalb mit gewissen Risiken, was den Analystenkonsens für das erste Quartal von Henkel betrifft. Luft nach oben sieht der Experte aber für die diesjährigen Annahmen zur Preisentwicklung./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
71,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67,74 €
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Abst. Kursziel*:
4,81%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
67,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,91%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
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KGV*:
-
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