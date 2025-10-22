Hermès Aktie

2 203,00EUR -51,00EUR -2,26%
Hermès

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

22.10.2025 14:03:43

Hermès (Hermes International) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2300 auf 2250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb James Grzinic am Mittwoch nach genauerem Blick auf den Quartalsbericht. Obwohl die Anlegersorgen wegen rückläufiger Marktanteilsgewinne die Aktie in den vergangenen Wochen stark belastet hätten, scheine Hermes zuversichtlich, im Schlussquartal eine positivere Entwicklung zu erzielen, da sich bei einigen der makroökonomischen Belastungsfaktoren in China offenbar eine Entspannung andeute./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Hold
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2 250,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2 244,00 € 		Abst. Kursziel*:
0,27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2 203,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,13%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

