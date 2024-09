FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktie von Hypoport bei einem Kursziel von 318 Euro mit "Buy" aufgenommen. Hypoport sei der größte Onlinemarktplatz für Immobilienfinanzierung, schrieb Analyst Mengxian Sun in seiner am Dienstag vorliegenden Empfehlung. Einer von drei Immobilienkrediten in Deutschland komme über ihre Europace-Plattform zustande. Sun sieht Hypoport als mehrjährige Wachstumsstory mit zweistelligen Zuwachsraten./ag/la



