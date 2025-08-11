Jungheinrich Aktie
|32,98EUR
|0,08EUR
|0,24%
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Diese habe mehr Klarheit gebracht hinsichtlich der weiteren Aussichten für dieses Jahr und mit Blick auf die Umbaumaßnahmen des Gabelstabplerherstellers, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Maßnahmen sollten vor allem 2027 Wirkung zeigen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:55 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,28 €
|
Abst. Kursziel*:
35,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,45%
|
Analyst Name::
Peter Rothenaicher
|
KGV*:
-
Analysen zu Jungheinrich AGmehr Analysen
|09:35
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Jungheinrich Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|32,86
|-0,12%
