LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Logistikdienstleisters könnten im Vergleich zum starken Vorquartal einen rückläufigen Auftragseingang im Gabelstaplergeschäft (ITS) belegen, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Geschäft mit Lieferkettenlösungen, Automatisierungstechnologie und Softwarelösungen (CTS) rechnet er mit einer Auftragsstabilisierung sowie einer sich sukzessive erholenden Profitabilität./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 04:00 / GMT





