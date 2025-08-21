LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|484,55EUR
|-10,80EUR
|-2,18%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schlüsse aus aktuellen Schweizer Uhren-Exportdaten. Begünstigt von zollbedingt vorgezogenen Ausfuhren in die USA seien die Uhrenexporte im Juli um 6,9 Prozent gestiegen. In den übrigen Regionen sei der Trend durchwachsen. Er geht davon aus, dass die August-Zahlen aufgrund der US-Zölle erneut schwanken werden./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
600,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
488,55 €
|
Abst. Kursziel*:
22,81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
484,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,83%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten
|
09:29
|CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start leichter (finanzen.at)
|
20.08.25
|Verluste in Paris: CAC 40 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.08.25
|Euronext-Handel: CAC 40 mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.08.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
20.08.25
|Euronext-Handel CAC 40 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
19.08.25