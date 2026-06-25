Merck Aktie

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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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25.06.2026 14:25:14

Merck Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Bio-Techne auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Mit dem Zukauf der Amerikaner stärke der Chemie- und Pharmakonzern sein Life-Science-Geschäft, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Mittelpunkt rückten fortan die Zeitpläne für regulatorische Genehmigungen, die Integration des US-Unternehmens und die mit der Aufnahme von Fremdkapital veränderte Verschuldungslage von Merck./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
139,60 € 		Abst. Kursziel*:
-7,59%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
144,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,85%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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