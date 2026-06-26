Merck Aktie

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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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26.06.2026 07:34:24

Merck Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kauf von Bio-Techne bringe zusätzliches Wachstum für den Life-Science-Bereich der Darmstädter und das Timing erscheine günstig, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstagabend. Kurzfristig dürfte das Konzernergebnis aber etwas unter der Finanzierung des Deals leiden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
147,15 € 		Abst. Kursziel*:
-8,26%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
145,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,28%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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