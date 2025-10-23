Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Mit den vollständigen Jahreszahlen habe der Reifenhersteller weitere Details zur vorab gesenkten Gewinnprognose veröffentlicht und nun auch das Gewinziel für 2026 gekappt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Positiv werte er den beibehaltenen Cashflow-Ausblick und Aktienrückkäufe./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
