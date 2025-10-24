Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Dunkel lichte sich, überschrieb Harry Martin seinen am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Der Ausgang des Jahres sei zwar immer noch ungewiss. Doch er halte es weiterhin für sehr wahrscheinlich, dass der Reifenhersteller am oberen Ende seiner Zielspannen landen werde. Die Kurstreiber seien intakt, und die Belastungsfaktoren des vergangenen Quartals sollten sich als zyklisch und nicht dauerhaft erweisen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)mehr Nachrichten
|
23.10.25
|ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel (dpa-AFX)
|
23.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus (dpa-AFX)
|
23.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach (dpa-AFX)
|
22.10.25
|WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel (dpa-AFX)
|
14.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro (dpa-AFX)
|
09.09.25
|IAA 2025: Politiker und Autolobby starten Kampf gegen das Verbrenner-Verbot (Spiegel Online)
|
09.09.25
|IAA 2025: Politiker und Autolobby gegen EU-Verbrennerverbot (Spiegel Online)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)mehr Analysen
|09:59
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.04.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|11:34
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|11:33
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:30
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:30
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:30
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:29
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:17
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|11:16
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|11:16
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11:15
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:13
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:12
|RWE Buy
|UBS AG
|11:12
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|10:45
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:59
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:43
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:05
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:54
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|07:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:12
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)