NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Dunkel lichte sich, überschrieb Harry Martin seinen am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Der Ausgang des Jahres sei zwar immer noch ungewiss. Doch er halte es weiterhin für sehr wahrscheinlich, dass der Reifenhersteller am oberen Ende seiner Zielspannen landen werde. Die Kurstreiber seien intakt, und die Belastungsfaktoren des vergangenen Quartals sollten sich als zyklisch und nicht dauerhaft erweisen./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.