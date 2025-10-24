Michelin Aktie

24.10.2025 09:59:25

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Dunkel lichte sich, überschrieb Harry Martin seinen am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Der Ausgang des Jahres sei zwar immer noch ungewiss. Doch er halte es weiterhin für sehr wahrscheinlich, dass der Reifenhersteller am oberen Ende seiner Zielspannen landen werde. Die Kurstreiber seien intakt, und die Belastungsfaktoren des vergangenen Quartals sollten sich als zyklisch und nicht dauerhaft erweisen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

