23.10.2025 11:51:56

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zunächst sei das Anlegervertrauen erst einmal gebrochen, schrieb Erwann Dargorne am Mittwochabend nach der weiteren Prognosesenkung. Das Management habe seine Einschätzung bestätigt, dass man 2026 etwas an den Preisen ändern müsse, um eine gewisse Belebung der Absatzvolumina hinzubekommen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 23:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Erwann Dargorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:51 Michelin Underweight Barclays Capital
10:47 Michelin Buy Deutsche Bank AG
06:44 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
06:29 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Michelin Outperform Bernstein Research
