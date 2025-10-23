Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zunächst sei das Anlegervertrauen erst einmal gebrochen, schrieb Erwann Dargorne am Mittwochabend nach der weiteren Prognosesenkung. Das Management habe seine Einschätzung bestätigt, dass man 2026 etwas an den Preisen ändern müsse, um eine gewisse Belebung der Absatzvolumina hinzubekommen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 23:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Erwann Dargorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)mehr Nachrichten
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)mehr Analysen
|11:51
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10:47
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06:44
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10:47
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06:44
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06:44
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.04.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
