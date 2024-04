NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/24 von 1092 auf 1096 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der britische Energieversorger dürfte ein insgesamt solides Zahlenwerk vorlegen, schrieb Analyst Ajay Patel in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Basierend auf einer neu definierten Berechnung der Ergebniskennziffern habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2024 erhöht./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 17:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





