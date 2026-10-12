National Grid Aktie
|13,67EUR
|0,04EUR
|0,26%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid vor Zahlen zum ersten Halbjahr von 1440 auf 1310 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel begründete Pavan Mahbubani in einem Ausblick am Montag mit den jüngsten Aussagen des Stromerzeugers und Netzbetreibers, mit der Inflation sowie mit dem etwas festeren US-Dollar./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 18:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 01:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,10 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11,53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
09.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
08.10.26
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.10.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13,68
|0,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG