National Grid Aktie
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|0,03EUR
|0,22%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat National Grid nach letzten Signalen zu Entwicklungen im abgeschlossenen Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1440 Pence belassen. Für die regulierten Geschäftsbereiche des britischen Energienetzbetreibers hätten die Aussagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Pavan Mahbubani am Montag vor den am 5. November erwarteten Zahlen. Dabei zeichne sich eine gleichmäßige Verteilung bei den britischen Aktivitäten ab sowie im Einklang mit historischen Trends eine Gewichtung der US-Geschäfte auf die zweite Jahreshälfte. National Grid rechne zudem nun damit, die bisherige Prognose für das Ergebniswachstum (EPS) im Geschäftsjahr 2027 leicht zu übertreffen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,40 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11,50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.10.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13,58
|0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:07
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:07
|Hermès Sell
|UBS AG
|10:04
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.