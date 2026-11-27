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WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
United Parcel Service Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 128 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Frachtmärkte entwickelten sich auch in den geschäftigsten Monaten des Jahres positiv, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Frachtraten blieben auf hohem Niveau und die Volumina legten trotz konjunkturellen Gegenwinds zu. Allerdings signalisierten das beschleunigte Flottenwachstum und die Normalisierung der Netzwerke zunehmenden Druck auf die Seefrachtraten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 23:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Outperform
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 128,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 111,47
|
Abst. Kursziel*:
14,83%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
$ 111,47
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,83%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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