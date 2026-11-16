National Grid Aktie
|15,34EUR
|0,05EUR
|0,29%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. In Reaktion auf die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr habe er seine Prognosen für den britischen Versorger aktualisiert, schrieb Alexander Wheeler in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den Zeitraum 2026 bis 2031 rechnet er nun mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnanstieg (EPS) von 9,3 Prozent./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 11:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 11:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
13,75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12,80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
12.11.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
12.11.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
10.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.11.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.11.26
|National Grid-Aktie zieht an: Ausblick angehoben (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|18:16
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18:16
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|05.11.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18:16
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|15,35
|0,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:16
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:30
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:46
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research