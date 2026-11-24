National Grid Aktie
|14,70EUR
|-0,02EUR
|-0,14%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1310 auf 1410 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Netzbetreiber führe derzeit umfangreiche Ausbaumaßnahmen am britischen Stromnetz durch, was für die Vermögensgrundlage und die Ertragsentwicklung des Unternehmens von großer Bedeutung sei, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2027 und 2028 etwas nach oben./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 19:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
14,10 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
14,74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
12,35 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert am Mittag (finanzen.at)
|
19.11.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.11.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
19.11.26
|STOXX-Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|23.11.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|14,70
|-0,14%
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|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.11.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|23.11.26
|RATIONAL Buy
|MPCM
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG