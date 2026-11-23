National Grid Aktie
|14,70EUR
|0,10EUR
|0,65%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1250 auf 1270 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig. Brands Favoriten sind RWE und SSE./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Hold
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12,70 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14,63 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12,30 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
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|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|14,74
|0,92%
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|RATIONAL Buy
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|10:40
|ABB Sector Perform
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|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
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|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
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|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
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|08:48
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|20.11.26
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|20.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
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|20.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
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|20.11.26
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|UBS AG
|20.11.26
|Brenntag Hold
|MPCM
|20.11.26
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