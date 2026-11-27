HORNBACH Aktie
|91,80EUR
|-1,80EUR
|-1,92%
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
HORNBACH Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Hornbach Holding von 88 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit der Übernahme der Toom-Baumärkte durch Obi schreite der Konsolidierungsprozess im wettbewerbsintensiven deutschen Baumarktsektor weiter voran, schrieb Thomas Maul am Freitag. Für Hornbach ergäben sich daraus Chancen auf Marktanteilsgewinne im Heimatmarkt. Wichtigster Kurstreiber sei aber eine Nachfragebelebung bei größeren Renovierungsprojekten. Der höhere faire Wert reflektiere einen niedrigeren Kapitalkostensatz./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
93,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
91,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HORNBACH Holding
Analysen zu HORNBACH Holding
|13:32
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|13:32
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|26.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.05.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.03.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|13:32
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|HORNBACH Holding
|91,80
|-1,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:32
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|12:47
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|12:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:35
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.