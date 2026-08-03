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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. Für National Grid sei sie angesichts der hohen Bewertung des Netzwerkbetreibers negativ gestimmt./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sell
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,50 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
13,86 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
11,87 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
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KGV*:
-
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