Nutrien Aktie
|59,36EUR
|1,12EUR
|1,92%
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Analyst Andrew Wong verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu Düngemittelherstellern auf deren schwächelnde Aktienkurse. Er begründete dies mit einer allgemeinen Marktschwäche, aber auch mit einer verhaltenen saisonalen Nachfrage./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 64,68
|
Abst. Kursziel*:
31,42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 64,77
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,23%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
03.11.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.10.26
|US to receive potash shipment from Belarus as relations thaw (Financial Times)
|
04.10.26
|US to receive potash shipment from Belarus as relations thaw (Financial Times)
|
10.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 85 Dollar (dpa-AFX)
|
04.08.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel runter auf 63 Dollar (dpa-AFX)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|20:01
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|20:01
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|20:01
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Nutrien Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|59,36
|1,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:02
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:01
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|19:34
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|17:24
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|17:23
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|17:22
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:22
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:05
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:53
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:42
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14:37
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14:31
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14:29
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14:24
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|14:20
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:18
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Evonik Halten
|DZ BANK
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets