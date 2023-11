NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orsted von 515 auf 440 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufgabe von zwei unprofitablen US-Projekten sei ein konstruktiver Schritt des Herstellers von Windkraftanlagen in Küstengewässern und womöglich der Beginn einer Restrukturierungsgeschichte, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der damit verbundenen Milliarden-Abschreibungen und anderer Kosten sei eine Kapitalerhöhung zwar nicht ausgeschlossen. Er rechne aber eher mit einer mehrjährigen Pause bei den Dividendenzahlungen sowie dem Verkauf von Aktivitäten./gl/bek



