RATIONAL Aktie
|663,00EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Sector Perform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
680,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
661,00 €
|
Abst. Kursziel*:
2,87%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
663,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
03.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
03.06.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
28.05.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.05.26
|EQS-News: Zum vierten Mal: Rational gewinnt Best Managed Companies Award (EQS Group)
|
28.05.26
|EQS-News: For the fourth time: RATIONAL won the Best Managed Companies Award (EQS Group)
|
21.05.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.05.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.05.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu RATIONAL AG
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|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:42
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|09:42
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|663,00
|0,00%
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|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09:42
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:42
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:42
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|09:40
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:39
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:39
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:39
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07:43
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|04.06.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Remy Cointreau Sell
|UBS AG
|04.06.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.