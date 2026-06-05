RATIONAL Aktie

663,00EUR 0,00EUR 0,00%
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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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05.06.2026 09:42:21

RATIONAL Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Sector Perform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
680,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
661,00 € 		Abst. Kursziel*:
2,87%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
663,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:42 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
03.06.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
27.05.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
11.05.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 663,00 0,00% RATIONAL AG

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09:42 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
09:41 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09:41 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:40 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
09:40 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
09:40 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
09:39 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
09:39 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09:39 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:22 Infineon Hold Warburg Research
07:43 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
04.06.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
04.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
04.06.26 Broadcom Buy UBS AG
04.06.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
04.06.26 Michelin Outperform Bernstein Research
04.06.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
04.06.26 Broadcom Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
04.06.26 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Remy Cointreau Sell UBS AG
04.06.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
04.06.26 Schoeller-Bleckmann Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.26 Apple Neutral UBS AG
04.06.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
04.06.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
03.06.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.26 K+S Halten DZ BANK
03.06.26 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
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