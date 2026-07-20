RATIONAL Aktie

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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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20.07.2026 10:26:36

RATIONAL Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Rational auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1050 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der European Midcap Top-Pick-Liste des US-Analysehauses. Beim Profiküchen-Ausrüster nehme der operative Gegenwind ab und damit die Wahrscheinlichkeit weiter sinkender Gewinnprognosen, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung bewege sich nahe der historischen Tiefststände./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 050,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
633,00 € 		Abst. Kursziel*:
65,88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
635,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65,22%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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