RATIONAL Aktie
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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Rational auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1050 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der European Midcap Top-Pick-Liste des US-Analysehauses. Beim Profiküchen-Ausrüster nehme der operative Gegenwind ab und damit die Wahrscheinlichkeit weiter sinkender Gewinnprognosen, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung bewege sich nahe der historischen Tiefststände./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
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Unternehmen:
RATIONAL AG
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
1 050,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
633,00 €
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Abst. Kursziel*:
65,88%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
635,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
65,22%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-