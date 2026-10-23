RENK Aktie

35,97EUR -1,02EUR -2,74%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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23.10.2026 13:34:06

RENK Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. David H Perry passte sein Bewertungsmodell für den Getriebehersteller am Donnerstag an den Verkauf des Gleitlagergeschäfts an. Der Schritt sei positiv, da er aus Renk einen fast reinen Rüstungskonzern mache, schrieb er und lobte den Verkaufspreis./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 10:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Overweight
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
35,80 € 		Abst. Kursziel*:
39,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,00%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:34 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
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22.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
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RENK 35,97 -2,74% RENK

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14:40 Roche Buy UBS AG
14:40 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
14:40 RELX Buy Deutsche Bank AG
14:40 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
14:39 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Medios Buy Deutsche Bank AG
14:38 KRONES Buy Deutsche Bank AG
14:36 Hermès Buy Deutsche Bank AG
14:36 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
14:35 RELX Overweight Barclays Capital
14:35 Barclays Buy Deutsche Bank AG
14:35 Hermès Equal Weight Barclays Capital
14:34 arGEN-X Overweight Barclays Capital
14:33 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
14:33 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
14:33 Hermès Outperform Bernstein Research
14:32 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14:31 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
14:29 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
14:00 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
13:59 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:58 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:57 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
13:56 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:56 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
13:55 FedEx Outperform Bernstein Research
13:54 KRONES Market-Perform Bernstein Research
13:54 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
13:53 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:53 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
13:52 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:52 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:34 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:52 L'Oréal Buy UBS AG
12:50 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:49 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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