RENK Aktie
|35,97EUR
|-1,02EUR
|-2,74%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. David H Perry passte sein Bewertungsmodell für den Getriebehersteller am Donnerstag an den Verkauf des Gleitlagergeschäfts an. Der Schritt sei positiv, da er aus Renk einen fast reinen Rüstungskonzern mache, schrieb er und lobte den Verkaufspreis./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 10:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,80 €
|
Abst. Kursziel*:
39,66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,00%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|RENK
|35,97
|-2,74%
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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