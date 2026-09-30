RHI Magnesita Aktie

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WKN DE: A2H5W8 / ISIN: NL0012650360

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30.09.2026 10:10:00

RHI Magnesita buy

Die Analysten der Berenberg Bank bestätigten das Kaufvotum "Buy" für die Aktie des österreichisch-brasilianischen Feuerfestunternehmens RHI Magnesita, nachdem gestern bestätigt wurde, dass das Unternehmen den britischen Mitbewerber Vesuvius kaufen möchte. Ebenso wurde das Kursziel von 4.000 Pence vom zuständigen Experten Andrew Simms unverändert belassen.

Für die Berenberg-Experten ist dieser Zusammenschluss sinnvoll und angesichts der Überschneidungen der beiden Geschäftsbereiche sowie des in den letzten Jahren zu beobachtenden Branchendrucks wenig überraschend. Die Transaktion zu den genannten Konditionen werde für RHI wahrscheinlich stark wertsteigernd wirken. Einschränkend wäre jedoch, dass der Verschuldungsgrad des Konzerns noch höher als das derzeitige Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA (Faktor 2,5) wäre.

"Auch wenn wir den Zeitpunkt des Angebots als etwas opportunistisch betrachten, nehmen wir die Absichtserklärung des Vesuvius-Aktionärs Cevian Capital zur Kenntnis, RHI im Falle einer Transaktion eine unwiderrufliche Andienungszusage zu erteilen. Daher halten wir es für wahrscheinlich, dass die Vesuvius-Aktionäre das Angebot in Erwägung ziehen werden", heißt es in der Analyse weiter.

Beim Gewinn je Aktie (EPS) erwarten die Berenberg-Experten für 2026 5,10 Euro, für 2027 5,20 Euro und für 2028 7,00 Euro. Die Dividendenschätzungen je Titel für diese Geschäftsjahre belaufen sich auf jährlich 1,80 Euro.

Am Dienstag die RHI-Magnesita-Papiere in London bei 2.828,07 Pence.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN NL0012650360 WEB https://www.rhimagnesita.com/

AFA0013 2026-09-30/10:10

Zusammenfassung: RHI Magnesita buy
Unternehmen:
RHI Magnesita 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
4 000,00
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Simms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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