RHI Magnesita Aktie
|34,20EUR
|1,90EUR
|5,88%
WKN DE: A2H5W8 / ISIN: NL0012650360
RHI Magnesita buy
Die Analysten der Berenberg Bank bestätigten das Kaufvotum "Buy" für die Aktie des österreichisch-brasilianischen Feuerfestunternehmens RHI Magnesita, nachdem gestern bestätigt wurde, dass das Unternehmen den britischen Mitbewerber Vesuvius kaufen möchte. Ebenso wurde das Kursziel von 4.000 Pence vom zuständigen Experten Andrew Simms unverändert belassen.
Für die Berenberg-Experten ist dieser Zusammenschluss sinnvoll und angesichts der Überschneidungen der beiden Geschäftsbereiche sowie des in den letzten Jahren zu beobachtenden Branchendrucks wenig überraschend. Die Transaktion zu den genannten Konditionen werde für RHI wahrscheinlich stark wertsteigernd wirken. Einschränkend wäre jedoch, dass der Verschuldungsgrad des Konzerns noch höher als das derzeitige Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA (Faktor 2,5) wäre.
"Auch wenn wir den Zeitpunkt des Angebots als etwas opportunistisch betrachten, nehmen wir die Absichtserklärung des Vesuvius-Aktionärs Cevian Capital zur Kenntnis, RHI im Falle einer Transaktion eine unwiderrufliche Andienungszusage zu erteilen. Daher halten wir es für wahrscheinlich, dass die Vesuvius-Aktionäre das Angebot in Erwägung ziehen werden", heißt es in der Analyse weiter.
Beim Gewinn je Aktie (EPS) erwarten die Berenberg-Experten für 2026 5,10 Euro, für 2027 5,20 Euro und für 2028 7,00 Euro. Die Dividendenschätzungen je Titel für diese Geschäftsjahre belaufen sich auf jährlich 1,80 Euro.
Am Dienstag die RHI-Magnesita-Papiere in London bei 2.828,07 Pence.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN NL0012650360 WEB https://www.rhimagnesita.com/
AFA0013 2026-09-30/10:10
|Zusammenfassung: RHI Magnesita buy
|
Unternehmen:
RHI Magnesita
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
4 000,00
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrew Simms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RHI Magnesita
|
29.09.26
|RHI Magnesita bestätigt Pläne, britischen Wettbewerber zu übernehmen (APA)
|
29.09.26
|RHI Magnesita will laut Medien britischen Wettbewerber übernehmen (APA)
|
01.09.26
|EQS-News: Total Voting Rights (EQS Group)
|
18.08.26
|RHI Magnesita-Aktie in Rot: Gustavo Franco neuer CEO (APA)
|
31.07.26
|RHI Magnesita-Aktie im Plus: Konzern macht im Halbjahr trotz Umsatzminus mehr Gewinn (APA)
Analysen zu RHI Magnesita
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|RHI Magnesita Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.03.26
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|RHI Magnesita Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.03.26
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|RHI Magnesita Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.03.26
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|RHI Magnesita Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.03.26
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.18
|RHI Magnesita Equal weight
|Barclays Capital
|22.09.17
|RHI Magnesita Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|04.01.17
|RHI Magnesita buy
|Kepler Cheuvreux
|04.01.17
|RHI Magnesita buy
|Kepler Cheuvreux
|11.10.16
|RHI Magnesita buy
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|RHI Magnesita
|34,10
|5,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:32
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG