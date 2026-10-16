Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|15,85EUR
|0,19EUR
|1,21%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
16.10.2026 10:54:19
Nordea Bank Abp Registered Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Resultate der skandinavischen Großbank seien alles in allem erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Marlene Eibensteiner in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,65 €
|
Abst. Kursziel*:
34,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,53%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
09:28
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.at)
|
15.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
15.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
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|07:51
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|UBS AG
|15.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,85
|1,21%
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|10:54
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:37
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
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|Deutsche Bank AG
|10:29
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|09:59
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
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|15.10.26
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|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
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|AIXTRON Overweight
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|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
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|15.10.26
|Novartis Neutral
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|15.10.26
|Merck Neutral
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|15.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
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|15.10.26
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|UBS AG
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