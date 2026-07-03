Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben die Aktien der RHI Magnesita in einer am Freitag vorgelegten Branchenstudie auf "Sector Perform" belassen. Das Kursziel beließ der zuständige Experte Mark Fielding bei 2.850 Pence. Zum Vergleich: Am Donnerstag schlossen die an der Londoner Börse notierten Papiere der RHI Magnesita bei 2.775 Pence.

Die neutrale Anlageempfehlung wird mit der höheren Verschuldung und zyklischen Risiken begründet. Dies und der geringe Streubesitz würden die im Branchenvergleich niedrige Bewertung rechtfertigen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 2,0 Euro für 2026 sowie 3,1 bzw. 3,8 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,9 Euro für 2026 sowie 2,1 bzw. 2,3 Euro für 2027 bzw. 2028.

Analysierendes Institut RBC Capital Markets

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spa/mik

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