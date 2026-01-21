RHI Magnesita Aktie
|30,00EUR
|0,90EUR
|3,09%
WKN DE: A2H5W8 / ISIN: NL0012650360
RHI Magnesita buy
Die Analysten der Berenberg Bank bestätigten das Kaufvotum "Buy" für die Aktie dfes österreichisch-brasilianischen Feuerfestunternehmens RHI Magnesita. Ebenso wurde das Kursziel von 4.000 Pence vom zuständigen Experten Andrew Simms unverändert belassen.
Die Experten schreiben dazu in ihrer Analyse: "RHI Magnesita verfügt über eine führende Marktposition, eine breite Präsenz im globalen Feuerfestmarkt. Das untermauert unserer Ansicht nach die operative Ausrichtung auf eine Erholung, sobald sich die schwierigen Marktbedingungen normalisieren, voraussichtlich noch 2026."
Beim Gewinn je Aktie (EPS) erwarten die Berenberg-Experten für 2025 4,90 Euro, für 2026 5,40 Euro und für 2027 5,80 Euro. Die Dividendenschätzungen je Titel für diese Geschäftsjahre belaufen sich auf jährlich 1,66 Euro (2025), 1,82 Euro (2026) und 1,95 Euro (2027).
Am Mittwoch notierten die RHI-Magnesita-Papiere in London mit plus 1,35 Prozent bei 2.620 Pence.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
moe/ste
ISIN NL0012650360 WEB https://www.rhimagnesita.com/
AFA0061 2026-01-21/13:33
