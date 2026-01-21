RHI Magnesita Aktie

30,00EUR 0,90EUR 3,09%
RHI Magnesita für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5W8 / ISIN: NL0012650360

21.01.2026 13:33:00

RHI Magnesita buy

Die Analysten der Berenberg Bank bestätigten das Kaufvotum "Buy" für die Aktie dfes österreichisch-brasilianischen Feuerfestunternehmens RHI Magnesita. Ebenso wurde das Kursziel von 4.000 Pence vom zuständigen Experten Andrew Simms unverändert belassen.

Die Experten schreiben dazu in ihrer Analyse: "RHI Magnesita verfügt über eine führende Marktposition, eine breite Präsenz im globalen Feuerfestmarkt. Das untermauert unserer Ansicht nach die operative Ausrichtung auf eine Erholung, sobald sich die schwierigen Marktbedingungen normalisieren, voraussichtlich noch 2026."

Beim Gewinn je Aktie (EPS) erwarten die Berenberg-Experten für 2025 4,90 Euro, für 2026 5,40 Euro und für 2027 5,80 Euro. Die Dividendenschätzungen je Titel für diese Geschäftsjahre belaufen sich auf jährlich 1,66 Euro (2025), 1,82 Euro (2026) und 1,95 Euro (2027).

Am Mittwoch notierten die RHI-Magnesita-Papiere in London mit plus 1,35 Prozent bei 2.620 Pence.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN NL0012650360 WEB https://www.rhimagnesita.com/

AFA0061 2026-01-21/13:33

Zusammenfassung: RHI Magnesita buy
Unternehmen:
RHI Magnesita 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
4 000,00
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Simms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:33 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.05.25 RHI Magnesita kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.25 RHI Magnesita kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.25 RHI Magnesita kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.04.24 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:33 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
