--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS Technische Wiederholung von AFA0008 vom 03.03.2026. ---------------------------------------------------------------------
Die Analysten der Berenberg Bank bestätigten das Kaufvotum "Buy" für die Aktie des österreichisch-brasilianischen Feuerfestunternehmens RHI Magnesita. Ebenso wurde das Kursziel von 4.000 Pence vom zuständigen Experten Andrew Simms unverändert belassen.
RHI Magnesita hat für das Geschäftsjahr 2025 Ergebnisse im Rahmen der Konsensprognosen auf dem Niveau des bereinigten EBITA veröffentlicht, schreibt der Analyst. Das Erreichen der Konsensprognosen für 2025 deute darauf hin, dass sich die Marktbedingungen im weiteren Verlauf des Jahres nicht weiter verschlechtert haben, was ein positives Signal sei. Der Ausblick zeige jedoch, dass sich die Marktbedingungen auch nicht verbessern werden, da die europäischen Schutzmaßnahmen die Nachfrage nach Feuerfestmaterialien nach Einschätzung von RHI voraussichtlich erst ab 2027 beeinflussen werden, hieß es weiter.
Nach unten angepasst wurden die Gewinnerwartungen. Beim Gewinn je Aktie (EPS) erwarten die Berenberg-Experten für 2026 nun 5,1 Euro und für 2027 5,20 Euro. Die Dividendenschätzungen je Titel für diese Geschäftsjahre belaufen sich auf jährlich 1,80 Euro.
Am Montag schlossen die RHI-Magnesita-Papiere in London bei 2.895 Pence.
Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
