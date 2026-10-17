Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

15,74EUR 0,08EUR 0,51%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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16.10.2026 07:51:12

Nordea Bank Abp Registered Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen für das dritte Quartal von 20,60 auf 19,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der Diskussionen mit der Europäischen Zentralbank im Zusammenhang mit Aktienrückkäufen gebe es Unsicherheiten hinsichtlich der Verwendung von Überschusskapital, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Wachstum laufe aber alles normal bei der skandinavischen Bank./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
19,90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,65 € 		Abst. Kursziel*:
27,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,47%
Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 15,74 0,51% Nordea Bank Abp Registered Shs

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16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
16.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
16.10.26 Wienerberger verkaufen UBS AG
16.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
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16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
16.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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16.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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16.10.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
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16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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16.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
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16.10.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
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16.10.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
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16.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
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