Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|15,74EUR
|0,08EUR
|0,51%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen für das dritte Quartal von 20,60 auf 19,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der Diskussionen mit der Europäischen Zentralbank im Zusammenhang mit Aktienrückkäufen gebe es Unsicherheiten hinsichtlich der Verwendung von Überschusskapital, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Wachstum laufe aber alles normal bei der skandinavischen Bank./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
19,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,65 €
|
Abst. Kursziel*:
27,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,47%
|
Analyst Name::
Alexander Demetriou
|
KGV*:
-
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15.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
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15.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,74
|0,51%
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|DZ BANK
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|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|DZ BANK
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|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Santander Buy
|UBS AG
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|UBS AG
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|Givaudan Neutral
|UBS AG
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|Airbus Buy
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|16.10.26
|Schneider Electric Buy
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|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|RELX Overweight
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|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Siemens Healthineers Outperform
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|15.10.26
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