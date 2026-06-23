Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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23.06.2026 18:24:08

Richemont Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont vor den Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf der Grundlage von Branchendaten sowie Annahmen zu Wechselkursen und Rohstoffpreisen leicht nach oben hin an. Sie rechnet erneut damit, dass sich der Schweizer Luxusgüterkonzern ein weiteres Quartal mit überdurchschnittlicher Entwicklung abliefern wird./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
178,35 CHF 		Abst. Kursziel*:
12,14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
178,35 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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