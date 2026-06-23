Richemont Aktie
|193,05EUR
|-3,45EUR
|-1,76%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont vor den Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf der Grundlage von Branchendaten sowie Annahmen zu Wechselkursen und Rohstoffpreisen leicht nach oben hin an. Sie rechnet erneut damit, dass sich der Schweizer Luxusgüterkonzern ein weiteres Quartal mit überdurchschnittlicher Entwicklung abliefern wird./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
178,35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12,14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
178,35 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
17:59
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
17:59
|SIX-Handel: SMI letztendlich fester (finanzen.at)
|
22.06.26
|Zuversicht in Zürich: SMI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.06.26
|Gewinne in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
22.06.26
|Gewinne in Zürich: SMI am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
22.06.26
|SIX-Handel: SLI steigt (finanzen.at)