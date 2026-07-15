Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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15.07.2026 14:47:53

Richemont Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 200 auf 220 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic bezeichnete die Quartalszahlen des Schmuck- und Uhrenkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als hervorragend und erhöhte seine Schätzungen deutlich. Die Berichtssaison im Luxusgütersektor werde zeigen, dass Schmuck von den aktuellen Marktbedingungen überdurchschnittlich profitiere. Dies könne weiteres Wachstum bei Richemont untermauern./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
220,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
193,35 CHF 		Abst. Kursziel*:
13,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
195,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12,47%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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