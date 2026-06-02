Richemont Aktie

181,80EUR -0,10EUR -0,05%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

02.06.2026 07:16:40

Richemont Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 175 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania hob in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für den Luxushersteller nach dem starken vierten Geschäftsquartal an, bleibt damit aber etwas unter dem Konsens. Das Schmuckgeschäft dürfte weiter stark laufen, auch wenn Preisanhebungen etwas moderater ausfallen dürften./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
175,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
166,30 CHF 		Abst. Kursziel*:
5,23%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
166,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5,23%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:16 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
26.05.26 Richemont Buy UBS AG
26.05.26 Richemont Overweight Barclays Capital
25.05.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.05.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
