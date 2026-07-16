NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont nach Quartalszahlen von 200 auf 220 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate seien außergewöhnlich gut ausgefallen, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag. Das Wachstum im Juwelengeschäft sei mit 24 Prozent geradezu unglaublich. Aber auch das Uhrengeschäft und andere Segmente hätten die Erwartungen übertroffen./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST





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