Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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16.07.2026 12:58:13

Richemont Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont nach Quartalszahlen von 200 auf 220 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate seien außergewöhnlich gut ausgefallen, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag. Das Wachstum im Juwelengeschäft sei mit 24 Prozent geradezu unglaublich. Aber auch das Uhrengeschäft und andere Segmente hätten die Erwartungen übertroffen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
220,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
196,05 CHF 		Abst. Kursziel*:
12,22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
195,75 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12,39%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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