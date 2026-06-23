RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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23.06.2026 06:37:38

RWE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman rechnet durch die Aufstockung des Anteils am Stromnetzbetreiber Amprion mit einem Ergebnisbeitrag von 1 bis 3 Prozent für die Essener, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Finanzierung über eine Kapitalerhöhung überraschte ihn allerdings./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,74 € 		Abst. Kursziel*:
13,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,80%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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