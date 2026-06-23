RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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23.06.2026 06:42:49

RWE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Mehrheitsbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion verändere das Geschäftsprofil nicht merklich, schrieb Wanda Serwinowska am Montagabend. Der Kaufpreis für die Anteilsaufstockung an Amprion sei verglichen mit der Bewertung des belgischen Konkurrenten Elia recht günstig gewesen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,74 € 		Abst. Kursziel*:
16,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,50%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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