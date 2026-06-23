RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Mehrheitsbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion verändere das Geschäftsprofil nicht merklich, schrieb Wanda Serwinowska am Montagabend. Der Kaufpreis für die Anteilsaufstockung an Amprion sei verglichen mit der Bewertung des belgischen Konkurrenten Elia recht günstig gewesen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
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Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,74 €
|
Abst. Kursziel*:
16,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,50%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
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