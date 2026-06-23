RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Der Konsens dürfte nun den Ergebnisbeitrag der Mehrbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion einpreisen, sowie die höhere Aktienanzahl nach der zur Finanzierung des Deals durchgeführten Kapitalerhöhung berücksichtigen, schrieb Pavan Mahbubani am Montagabend./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
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Unternehmen:
RWE AG St.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
65,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,74 €
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Abst. Kursziel*:
16,61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,50%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
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KGV*:
-
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