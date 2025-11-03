Ryanair Aktie
|26,05EUR
|0,04EUR
|0,15%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nettogewinn des Billigfliegers habe die Erwartungen dank höherer Flugpreise und Zusatzleistungen übertroffen, eine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr gebe es aber noch nicht, schrieb Alex Irving am Montag im Nachgang der Quartalszahlen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25,88 €
|
Abst. Kursziel*:
8,19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
26,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanairmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Austrian-Chefin fordert Perspektive für Luftfahrtstandort Österreich (APA)
|
29.10.25
|Ryanair-Aktie: Ryanair zieht weitere Flugzeuge aus Wien ab (APA)
|
29.10.25
|Ryanair kürzt Wien-Angebot - Hanke: Keine Streichung der Flugabgabe (APA)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ryanair legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|NRW-Reisende betroffen: Ryanair reduziert Verbindungen - Aktie leichter (dpa-AFX)
|
15.10.25
|Ryanair-Aktie gewinnt: Ryanair streicht massiv Sitzplätze in Deutschland (dpa-AFX)
|
15.10.25