Ryanair Aktie

26,05EUR 0,04EUR 0,15%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

03.11.2025 07:38:24

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nettogewinn des Billigfliegers habe die Erwartungen dank höherer Flugpreise und Zusatzleistungen übertroffen, eine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr gebe es aber noch nicht, schrieb Alex Irving am Montag im Nachgang der Quartalszahlen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
25,88 € 		Abst. Kursziel*:
8,19%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
26,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

