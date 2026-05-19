SCHOTT Pharma Aktie

16,44EUR 0,02EUR 0,12%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

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19.05.2026 06:14:33

SCHOTT Pharma Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 15,50 auf 17,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson begründete das leicht angehobene Kursziel am Montag mit einer minimal besseren Erwartung für den Gewinn je Aktie. Für Gerresheimer strich er die Kaufempfehlung. Damit stuft er nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16,44 € 		Abst. Kursziel*:
5,23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,23%
Analyst Name::
Christopher Richardson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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