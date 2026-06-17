NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schott Pharma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Pharmazulieferer sei auf dem richtigen Weg, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Nach der Kürzung der mittelfristigen Wachstumsziele im Dezember und einem deutlichen Kursrückgang habe das Wachstum zum Jahresauftakt dank einer guten Nachfrage nach margenstarken Produkten zur Aufbewahrung und Verabreichung von injizierbaren Medikamenten über der Unternehmensprognose gelegen. Das zweite Quartal bestätige dieses Muster./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 00:45 / EDT





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