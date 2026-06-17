SCHOTT Pharma Aktie
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WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schott Pharma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Pharmazulieferer sei auf dem richtigen Weg, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Nach der Kürzung der mittelfristigen Wachstumsziele im Dezember und einem deutlichen Kursrückgang habe das Wachstum zum Jahresauftakt dank einer guten Nachfrage nach margenstarken Produkten zur Aufbewahrung und Verabreichung von injizierbaren Medikamenten über der Unternehmensprognose gelegen. Das zweite Quartal bestätige dieses Muster./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
17,18 €
|
Abst. Kursziel*:
4,77%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
17,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,65%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
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