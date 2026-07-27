SCHOTT Pharma Aktie
|20,70EUR
|0,70EUR
|3,50%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,90 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere den aufgehellten Ausblick des Pharmaindustrie-Zulieferers auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte auch seine Gewinnschätzungen (EPS) nach oben./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,65 €
|
Abst. Kursziel*:
28,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,02%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
21.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
17.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
15.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX mittags (finanzen.at)
|
14.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
09.07.26
|ROUNDUP 2: Schott Pharma erhöht Prognose nach starkem Quartal - Aktie springt an (dpa-AFX)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|20,70
|3,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12:07
|easyJet Neutral
|UBS AG
|12:06
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|07:35
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|24.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK