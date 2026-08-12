SCHOTT Pharma Aktie
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WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Pharmaindustrie-Ausrüsters hätten die starken vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Insofern rechne er kurzfristig mit keiner deutlichen Kursreaktion./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Outperform
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Unternehmen:
SCHOTT Pharma
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
21,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
21,00 €
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Abst. Kursziel*:
0,00
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
22,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,25%
|
Analyst Name::
Charles Weston
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KGV*:
-
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