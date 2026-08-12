SCHOTT Pharma Aktie

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SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

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12.08.2026 08:50:12

SCHOTT Pharma Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Pharmaindustrie-Ausrüsters hätten die starken vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Insofern rechne er kurzfristig mit keiner deutlichen Kursreaktion./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Outperform
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
21,00 € 		Abst. Kursziel*:
0,00
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,25%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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