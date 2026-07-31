NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe die Erwartungen für das operative Umsatzwachstum im abgelaufenen Quartal verfehlt, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Marge dagegen habe - ohne Zollerstattung - im Rahmen der Erwartungen gelegen. Er rechnet nun mit leicht sinkender Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie im neuen Geschäftsjahr./ck/rob/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:22 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:22 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.