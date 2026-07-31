Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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31.07.2026 10:50:14

Siemens Healthineers Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe die Erwartungen für das operative Umsatzwachstum im abgelaufenen Quartal verfehlt, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Marge dagegen habe - ohne Zollerstattung - im Rahmen der Erwartungen gelegen. Er rechnet nun mit leicht sinkender Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie im neuen Geschäftsjahr./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:22 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:22 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,04 € 		Abst. Kursziel*:
34,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,21%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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