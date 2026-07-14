Siemens Healthineers Aktie

34,22EUR -0,98EUR -2,78%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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14.07.2026 07:08:32

Siemens Healthineers Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. In der Radiotherapie heiße es nicht mehr nur Varian gegen Elektra, schrieb Kavya Deshpande am Montag in seinem Branchenkommentar. Die Siemens-Health-Tochter dürfte die Nase gegenüber Elektra zwar vorn behalten. Es kämen jedoch ganz neue Akteure ins Spiel, die eine neue Innovationsrunde auslösen dürften. Diese werde sich wohl auf den Softwareaspekt konzentrieren, mit sinkenden Markteintrittsbarrieren und Chancen für Herausforderer. Deshpandes Favorit ist United Imaging, gefolgt von neutral eingestuften Siemens Health und zum Verkauf empfohlenen Elektra./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35,43 € 		Abst. Kursziel*:
7,25%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,05%
Analyst Name::
Kavya Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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