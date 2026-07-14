Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. In der Radiotherapie heiße es nicht mehr nur Varian gegen Elektra, schrieb Kavya Deshpande am Montag in seinem Branchenkommentar. Die Siemens-Health-Tochter dürfte die Nase gegenüber Elektra zwar vorn behalten. Es kämen jedoch ganz neue Akteure ins Spiel, die eine neue Innovationsrunde auslösen dürften. Diese werde sich wohl auf den Softwareaspekt konzentrieren, mit sinkenden Markteintrittsbarrieren und Chancen für Herausforderer. Deshpandes Favorit ist United Imaging, gefolgt von neutral eingestuften Siemens Health und zum Verkauf empfohlenen Elektra./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
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Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
38,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
35,43 €
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Abst. Kursziel*:
7,25%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
34,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,05%
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Analyst Name::
Kavya Deshpande
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KGV*:
-
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