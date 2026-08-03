Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54,30 auf 57,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gestiegene Sektor-Multiplikatoren überlagerten in seinem Modell die für den Medizintechnikkonzern gesenkten Schätzungen, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Fundamental betrachtet wirke die Bewertung der Aktie attraktiv, wobei die Siemens-Beteiligung mittelfristig eine Belastung bleibe./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
39,03 €
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Abst. Kursziel*:
47,07%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
39,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,58%
|
Analyst Name::
David Adlington
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KGV*:
-
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